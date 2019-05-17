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Спортсменка из Казахстана стала чемпионкой Азии по ММА

Спорт

Спортсменки центрального спортивного клуба армии принесли сборной Казахстана две медали

Бангкок, 17 мая 2019, 11:38 — REGNUM  Спортсменка из Казахстана Аян Турсын стала чемпионкой Азии по смешанным боевым единоборствам ММА в весовой категории до 46,7 кг, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

Спортсменки центрального спортивного клуба армии принесли сборной Казахстана две медали. Сора Рахмонова в весовой категории до 61,2 кг завоевала серебряную медаль.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам чемпионата Азии по смешанным единоборствам ММА в Таиланде сборная Казахстана завоевала первое общекомандное место. Казахстанские бойцы завоевали семь золотых, девять серебряных и пять бронзовых медалей.

Читайте ранее в этом сюжете: Сборная Казахстана заняла первое место на чемпионате Азии по ММА

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Смешанные единоборства
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