Спортсменка из Казахстана стала чемпионкой Азии по ММА

Бангкок, , 11:38 — REGNUM Спортсменка из Казахстана Аян Турсын стала чемпионкой Азии по смешанным боевым единоборствам ММА в весовой категории до 46,7 кг, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

Спортсменки центрального спортивного клуба армии принесли сборной Казахстана две медали. Сора Рахмонова в весовой категории до 61,2 кг завоевала серебряную медаль.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам чемпионата Азии по смешанным единоборствам ММА в Таиланде сборная Казахстана завоевала первое общекомандное место. Казахстанские бойцы завоевали семь золотых, девять серебряных и пять бронзовых медалей.

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