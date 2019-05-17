Австралийский теннисист со скандалом покинул турнир в Риме

Рим, , 09:09 — REGNUM Теннисист Ник Кирьос из Австралии дисквалифицирован на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

Кирьоса наказали за его поведение во время матча второго круга на турнире ATP. Он разбил ракетку, выбросил на корт стул и оскорбил судью. Кроме того, теннисист будет оштрафован на 20 тыс. евро (1,446 млн рублей). В ходе турнира Кирьос показал российскому теннисисту неприличный жест и оскорбительно высказался в адрес серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля.

Причиной такого поведения австралийца стало то, что во время третьей партии судья не учел его жалобу на мешающих ему играть зрителей. Кроме того, теннисист получил штрафной гейм за грубое высказывание. Такое решение судьи вывело Кирьоса из себя.

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