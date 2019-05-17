WADA может открыть дело на основе данных московской лаборатории

Монреаль, Канада, , 08:17 — REGNUM Первое дело на основе данных, полученных в московской антидопинговой лаборатории, может открыть в ближайшие недели Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом, как передает портал Inside the Games, заявил глава департамента расследований организации Гюнтер Юнгер на заседании совета учредителей WADA.

По его словам, в настоящее время специалисты ведут работу по подготовке к расследованию «ряда серьезных дел». Юнгер не уточнил о каких именно спортсменах идет речь, и в чем их подозревают.

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта 2019 г. генеральный директор WADA Оливье Ниггли на симпозиуме в Лозанне заявил, что в 2018 году Всемирное антидопинговое агентство открыло 154 дела после получения сообщений от своих информаторов.

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