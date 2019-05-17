ЧМ-2019: Немцы дали бой словакам, увеличив свои шансы на плей-офф

Кошице, Словакия, , 07:41 — REGNUM 15 мая в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии сборная Германии сенсационно переместилась на первое место в группе А, несмотря на низкую оценку команды многими хоккейными экспертами. Встреча прошла на льду «Стил-Арены» в небольшом восточном словацком городке Кошице.

Немцы показали класс в очередной игре чемпионата, продолжая доказывать своё заслуженное второе место на последней зимней олимпиаде. Слаженная игра немецкой сборной помогла им соответствовать темпу игры своего соперника, что сделало силы сторон команд равными. К слову о наигранности немецкой сборной, «бундестим» привезли на турнир свою типичную сборную, в большинстве своём состоящую из игроков отечественного чемпионата, что можно считать их преимуществом. Да, игроки из других лиг, в особенности из НХЛ, также присутствуют в команде, но в отличии от других сборных, где присутствие заокеанских игроков заставляет команду значительно дольше вливаться в турнир, в сборной Германии, наоборот, дополняют и так сыгранный состав, так как большинство из уехавших так или иначе играли в чемпионате Германии. Молодая звёздочка сборной Германии, и один из лучших форвардов всей НХЛ, Леон Драйзайтль смог усилить состав «Ди Манншафт» в этом году и за 4 игры первенства отличился 4 (3+1) очками, выступая во второй пятерке с другим немцем из заокеанского чемпионата Домиником Кагуном («Чикаго»).

Первый период прошёл в умеренном и равном темпе, сохранив счет не открытым. Во второй 20-минутке сборная Германии смогла переломить ситуацию в счете. Марк Михайлис успешно замкнул передачу лучшего бомбардира «бундестим» Маркуса Айзеншмида, на данный момент записавшего на свой счет 5 баллов, точным броском в верхний ближний угол сопернических ворот — 1:0. В этом году немцы отличительны своей спокойной игрой, направленной на полную концентрацию на ситуацию на льду в настоящий момент, что помогает хоккеистам выкладываться на полную до самого конца встречи. Тем не менее, ближе ко второй половине периода сборной Германии пришлось лишь втроём противостоять Словакам, находившимся в полном составе, что помогло хозяевам турнира сравнять ситуацию в счете. Опытный защитник Андрей Секера, известный по своим выступлениям в «Эдмонтоне», забросил классический для защитника гол, совершив мощный бросок по воротам с дальней дистанции — 1:1.

Заключительная треть матча прошла в напряжённых тоннах, сборная Германии выжимала из себя последние силы, загоняя своего соперника поближе к воротам, что вызывало психологический эффект давления на игроков сборной Словакии. Особенно тяжелым промежутком времени для сборной хозяев турнира выдались вторые десять минут периода, где «словацкие соколы» не смогли оправдать своё громкое прозвище под сокрушительными натиском соперника, давившего со всех сторон. В конце концов, немцам все же было суждено забросить заслуженную шайбу, сравнявшую счет за две минуты до финальной сирены встречи. Отметим, что немецкой сборной пришлось поменять вратаря на шестого полевого игрока, оставив свои ворота пустыми. Голом отличился Маркус Айзеншмид, совершив бросок в одно касание с острого к воротам угла — 2:2. Добившись равного счета, сборная Германии вернула своего голкипера на его место в створах ворот, чем помогла команде завершить ключевую минуту матча на высшем уровне. После череды спасений Нидербергера, Леон Драйзатль, подхватив шайбу на своей половине льда, вырвался вперёд на вратаря соперника и реализовал бросок в ближний угол ворот, принеся своей сборной четвертую победу к ряду — 3:2. Немцы добыли очередные три очка и вышли на первую строчку турнирной таблицы группы А, имея в активе 12 результативных баллов.

Словакия, к удивлению фанатов, далеко не выглядела грозной в рамках турнирной таблицы своей группы, и это, несмотря на их потрясающую игру в рамках домашнего мирового первенства. Проделанный «рыцарями Татры» путь, заставляет считать, что команда имеет все шансы на выход в плей-офф и находится в первой половине таблицы, но дела сборной значительно хуже, чем это представлялось.

Подопечные канадского тренера Крэга Рэмзи сейчас находятся на шестом месте в группе А с тремя баллами в активе, полученные за сокрушительную победу над сборной США в первом матче турнира, после чего последовала серия из трёх поражений, действующая до сих пор.