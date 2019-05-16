Четверг, 16 Мая 2019 года
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Мэр Рима предложила футбольным клубам платить за охрану порядка на матчах

Спорт

Футбольные клубы получают доход от игр и потому должны платить за безопасность, полагает Вирджиния Раджи

Рим, 16 мая 2019, 16:49 — REGNUM  Итальянские футбольные клубы должны вносить свой финансовый вклад в обеспечение безопасности во время матчей, заявила в четверг, 16 мая, мэр Рима Вирджиния Раджи, передает Affari Italiani.

Заявление было сделано при обсуждении ситуации со столкновениями болельщиков «Лацио» и «Аталанты» в Риме перед матчем Кубка Италии.

Именно футбольные клубы получают доход от этих игр, будет справедливо, если они же будут нести часть расходов на обеспечение безопасности, сказала Раджи.

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Футбол
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