Мэр Рима предложила футбольным клубам платить за охрану порядка на матчах

Рим, , 16:49 — REGNUM Итальянские футбольные клубы должны вносить свой финансовый вклад в обеспечение безопасности во время матчей, заявила в четверг, 16 мая, мэр Рима Вирджиния Раджи, передает Affari Italiani.

Заявление было сделано при обсуждении ситуации со столкновениями болельщиков «Лацио» и «Аталанты» в Риме перед матчем Кубка Италии.

Именно футбольные клубы получают доход от этих игр, будет справедливо, если они же будут нести часть расходов на обеспечение безопасности, сказала Раджи.