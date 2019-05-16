«Спартак» и «Локомотив» могут лишиться Глушакова и Тарасова из-за «Ростова»

Москва, , 15:24 — REGNUM Состав футбольного клуба «Ростов» могут пополнить два полузащитника. Это игроки «Спартака» Денис Глушаков (уроженец города Миллерово Ростовской области) и «Локомотива» Дмитрий Тарасов (женат на уроженке Сальска Ростовской области). Об этом сообщает ряд изданий со ссылкой на источники.

Так, по некоторым данным, капитан красно-белых Глушаков уже провёл с администрацией жёлто-синих предварительные переговоры.

Что касается Тарасова, то его переход мог состояться ещё в межсезонье, но главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин уговорил футболиста остаться.

ИА REGNUM напоминает, что после проигрыша «Локомотива» в ответном матче полуфинала Кубка России главный тренер «Ростова» Валерий Карпинуказал на имеющиеся проблемы у клуба, в частности, с составом.

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