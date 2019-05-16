В Риме задержали фанатов «Лацио» за столкновения с полицией

Рим, , 14:46 — REGNUM В Италии полицейские задержали пятеро фанатов римского клуба «Лацио» в день финала кубка страны по футболу за пиротехнику и столкновения с правоохранителями, сообщает пресс-служба полиции Рима.

Отмечается, что в ходе столкновений полицейские применили водометы и специальные средства, один сотрудник получил ранение.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая в Риме состоялся финал Кубка Италии, в котором встречались «Лацио» и «Аталанта». Римский клуб одержал победу со счетом 2:0 и в седьмой раз завоевал Кубок страны.

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