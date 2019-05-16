Четверг, 16 Мая 2019 года
14:48:37 МСК

В Риме задержали фанатов «Лацио» за столкновения с полицией

Спорт

В результате столкновений один сотрудник получил ранение

Рим, 16 мая 2019, 14:46 — REGNUM  В Италии полицейские задержали пятеро фанатов римского клуба «Лацио» в день финала кубка страны по футболу за пиротехнику и столкновения с правоохранителями, сообщает пресс-служба полиции Рима.

Отмечается, что в ходе столкновений полицейские применили водометы и специальные средства, один сотрудник получил ранение.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая в Риме состоялся финал Кубка Италии, в котором встречались «Лацио» и «Аталанта». Римский клуб одержал победу со счетом 2:0 и в седьмой раз завоевал Кубок страны.

Читайте также: В драке футбольных фанатов в Риме пострадали пять человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить