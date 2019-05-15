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Ярославский «Локомотив» подписал контракт с опытным защитником

Спорт

Роман Савченко — третий новичок ярославского клуба в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги

Ярославский «Локомотив» подписал контракт с опытным защитником
Иллюстрация: Hclokomotiv.ru
Роман Савченко

Ярославль, 15 мая 2019, 11:40 — REGNUM  Ярославский «Локомотив» подписал контракт с 30-летним защитником хоккейного клуба «Сибирь» Романом Савченко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ХК «Локомотив».

Соглашение будет действовать в течение следующего сезона Континентальной хоккейной лиги.

Роман Савченко родился в Усть-Каменогорске, 10 сезонов в КХЛ он провел за астанинский «Барыс». Минувший регулярный чемпионат провел в новосибирской «Сибири». В общей сложности сыграл в Континентальной хоккейной лиге 535 матчей, в которых забил 51 гол и набрал 140 очков. В течение долгого времени был одним из основных защитников сборной Казахстана, однако после перехода в «Сибирь» отказался от выступлений за национальную команду. Роман Савченко стал третьим новичком «Локомотива» в этом сезоне. Ранее клуб пополнили шведский форвард Антон Ландер и нападающий из Франции Стефан Да Коста.

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