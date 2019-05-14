Сборная Казахстана заняла первое место на чемпионате Азии по ММА

Бангкок, , 13:31 — REGNUM Сборная Казахстана заняла первое общекомандное место на открытом чемпионате Азии по смешанным единоборствам ММА в Таиланде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области республики.

Казахстанские бойцы завоевали семь золотых, девять серебряных и пять бронзовых медалей. Отмечается, что в весовой категории 56,7 кг бронзовой медали удостоен Дархан Умирбеков.

Спортсмен служит старшим пожарным спасателем, сержантом гражданской защиты специализированной пожарной части №1 в городе Кокчетаве.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая пресс-секретарь комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Казахстана Раухан Тугумбаева заявила, что Нур-Султан примет в 2021 году Всемирные игры боевых искусств.

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