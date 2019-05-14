Все допинг-тесты хоккеистов на ЧМ-2019 оказались отрицательными

Братислава, , 13:21 — REGNUM Ни один хоккеист, который принимает участие в чемпионате мира, проходящем в Словакии, не использовал запрещённых веществ. Об этом говорят результаты тестов игроков на допинг.

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По информации пресс-службы Международной федерации хоккея (IIHF), допинг-пробы игроков всех сборных являются отрицательными, сообщает ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по хоккею стартовал в Словакии 10 мая. В рамках первого игрового дня первенства сборная России одержала ожидаемую победу над аутсайдером турнира сборной Норвегии. Российские хоккеисты набрали первые очки на турнире и закрепились на первой строчке турнирной таблицы группы Б.

Добавим, что сборная России играет в одной группе со сборными Австрии, Италии, Латвии, Норвегии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Матчи чемпионата будут проходить в Братиславе и Кошице. Завершится турнир 26 мая.