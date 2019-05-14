Союз велосипедистов подтвердил отстранение от соревнований Самюэля Санчеса

Мадрид, , 10:44 — REGNUM Международный союз велосипедистов (UCI) подтвердил двухлетнее отстранение от соревнований испанского велогонщика, олимпийского чемпиона Самюэля Санчеса, передает канал n-tv 14 мая. Однако спортсмен закончил профессиональную карьеру еще в 2017 году.

В августе 2017 года тесты показали содержание допинга — гормонов роста — в организме Санчеса. Сам спортсмен не признался в употреблении запрещенных веществ и был уволен из своей команды BMC Racing Team. Спустя несколько недель он объявил о прекращении карьеры. Теперь UCI подтвердила, что запрет на его участие в соревнованиях правомерен и продолжится до августа.

В 2008 году Санчес завоевал «золото» на летних Олимпийских играх в Пекине в групповой гонке. В Тур-де-Франс 2010 года Санчес стал серебряным призером. В этом году спортсмену исполнился 41 год.