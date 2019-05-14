ЧМ-2019: Финны уступили свой первый матч на чемпионате

Братислава, , 10:21 — REGNUM 13 мая в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в этом году на хоккейных площадках Словакии, сборная команды США встречалась с непредсказуемыми финнами. Матч прошёл на стадионе «Стил-Арена» в Кошице.

Сборная команды США, несмотря на фактически чемпионской состав, не удачно вкатилась в чемпионат, разгромно уступив в первой игре хозяевам турнира сборной Словакии, где сборную во главе с самим Кейном было просто не узнать. Затем последовала разминка со сборной Франции, где американцы смогли поживиться семью голами. И вот, согласно календарю, на пути США встал второй серьезный для них соперник — сборная Финляндии, удивляющая общественность своей непредсказуемостью. 18-летний Каапо Какко, главная звезда молодежного хоккея этого года, тащил на своих плечах сборную с неизведанными для большей части аудитории чемпионата именами хоккеистов на протяжении последних двух игр, в которых он отметился пятью голами. Сборная, не имеющая почти ни одного игрока из НХЛ, в отличии от звездных в этом плане американцев, уже расправилась с канадцами и словаками.

Тем не менее, несмотря на свои неудачи в первой части чемпионата, американцам удалось по-боевому настроиться на игру с финскими «львами», привнеся в игру зрелищность.

Первый период игры было откровенно отдан финнами сопернику. Сонная сборная Финляндии приняла роль догоняющей уже на 50-й секунде, когда Брэди Шей дежурным броском распечатал ворота финского голкипера Вейни Вехвилянена — 1:0. Финнам ещё долго не удавалась поймать нужный темп игры для борьбы со скоростным соперником, окрылённого ранним голом. Вскоре, поймавшие кураж американцы снова воспользовались нерасторопностью финской сборной, увеличив преимущество в счете. Джонни Гудро прокатился по флангу и неожиданно для всех прицельно бросил в ближний верхний угол с отрицательного угла, записав на свой счёт один из самых зрелищных и эффектных голов чемпионата — 2:0. Ближе к концу первой 20-минутки финны наконец проснулись и начали играть, как болельщики от них и ждали. Гол Харри Песонена под занавес периода сократил отставание финнов до минимума, на этот раз американский голкипер Кори Шнайдер стал виновником пропущенной шайбы, проспав бросок финна.

Второй период отметился зрелищным началом. Вся атакующая мощь «спящего гиганта» рухнула на финскую оборону. На четвёртой минуте периода юркий форвард американцев Дилан Ларкин получил шанс увеличить превосходство США выскочив на «рандеву» с вратарём, но Вехвиляйнен был надёжен. Позднее бросок Джеймса Ван Римсдайка помог подчеркнуть крутость финского голкипера с не самым громким, но геройским для всей Финляндии именем. Вейни уверенно парировал бросок за броском, и даже численное преимущество не помогло США расчехлить ворота голкипера во второй 20-минутке. Тем временем, в ответ сопернику сборная Финляндии под конец периода реализовала своё численное большинство и сравняла счёт с соперником, голом отметился Нико Оямяки, замкнувший пристрельную передачу Маннинена на «пятаке» в одно касание — 2:2.

Третий период выявил ничью, но в самой концовке матча скандинавская команда отличилась взрывным и агрессивным хоккеем в надежде вырвать победу из-под носа соперника. Несколько прекрасных моментов, созданных финнами, были остановлены голкипером сборной США Кори Шнайдером, реабилитировавшимся за допущенную ошибку в первой половине матча. Он и дотащил команду до овертайма, рассчитанного на 5 минут или же до первого гола.

В дополнительное время излишнее стремление к индивидуальности Какко лишило финнов победы в матче. В ответ на ошибку Каапо, в качестве наказания, нападающий сборной США Дилан Ларкин реализовал свой бросок по воротам Вехвиляйнен, забросив победную шайбу за полторы минуты до конца дополнительного времени — 3:2.

Отметим, что встреча между этими сборными отличилась ещё одним противостоянием. Финн Каапо Какко успешно проявил свои способности на фоне поблекнувшего Джека Хьюза, который за три матча чемпионата не смог набрать даже одного очка. Напомним, что Джек стал одним из лучших бомбардиров юниорского чемпионата мира, заработав множество положительных оценок от экспертов, благодаря 20 (9+11) баллам в 7 матчах. Достижения Джека Хьюза на уровне юниоров не помогло ему стать отличительной фигурой сборной США, когда Каапо, пропустив юниорское первенство, тщательно подготовился к взрослом чемпионату мира и забросил уже 5 шайб в трёх играх группового этапа, не собираясь на этом останавливаться.