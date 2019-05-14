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В Бразилии арбитр скончался во время матча по футзалу

Спорт

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Бразилиа, 14 мая 2019, 09:20 — REGNUM  В Бразилии во время матча по футзалу между командами «Сан-Карлус» и «Таубате» скончался арбитр Исильдо Фабиано Бьянки да Силва, сообщает The Sun.

По данным издания, во время матча 44-летнему мужчине стало плохо, врачи на носилках унесли его с поля, после чего он был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. По словам медиков, мужчина перенес сердечный приступ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Мексике показавший игроку одной из любительских футбольных команд красную карточку арбитр скончался от травм, нанесенных ему оштрафованным игроком.

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