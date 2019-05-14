Массимо Каррера может занять пост главного тренера команды «Эстегляль»

Тегеран, , 08:44 — REGNUM

Массимо Каррера — бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» — может возглавить команду «Эстегляль» (Тегеран, Иран), пишет 14 мая Tasnim.

В апреле иранский клуб уволил с поста главного тренера Винфрида Шефера (Германия), известная причина — неудовлетворительные результаты футбольной команды.

За тур до конца чемпионата Ирана «Эстегляль» занимает III строчку турнирной таблицы. Кроме того, команда является 8-кратным чемпионом страны, однако последний титул завоеван в 2013 г.

Как известно, 55-летний Каррера возглавлял московский «Спартак» в 2016—2018 гг. Под его руководством клуб в первом сезоне стал чемпионом России, завоевав «золото» впервые после перерыва в 16 лет.

Между тем главный тренер «Спартака» Олег Кононов останется на своем посту после завершения сезона. Со специалистом будут согласовываться приобретения в летнее трансферное окно. Отметим, что будущее Кононова в московском клубе будет зависеть от результатов следующего сезона. Пока после 28 туров чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 46 очков.