Вторник, 14 Мая 2019 года
09:00:23 МСК

Массимо Каррера может занять пост главного тренера команды «Эстегляль»

Спорт

За тур до конца чемпионата Ирана клуб занимает III строчку турнирной таблицы

Тегеран, 14 мая 2019, 08:44 — REGNUM  

Массимо Каррера — бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» — может возглавить команду «Эстегляль» (Тегеран, Иран), пишет 14 мая Tasnim.

В апреле иранский клуб уволил с поста главного тренера Винфрида Шефера (Германия), известная причина — неудовлетворительные результаты футбольной команды.

За тур до конца чемпионата Ирана «Эстегляль» занимает III строчку турнирной таблицы. Кроме того, команда является 8-кратным чемпионом страны, однако последний титул завоеван в 2013 г.

Как известно, 55-летний Каррера возглавлял московский «Спартак» в 2016—2018 гг. Под его руководством клуб в первом сезоне стал чемпионом России, завоевав «золото» впервые после перерыва в 16 лет.

Между тем главный тренер «Спартака» Олег Кононов останется на своем посту после завершения сезона. Со специалистом будут согласовываться приобретения в летнее трансферное окно. Отметим, что будущее Кононова в московском клубе будет зависеть от результатов следующего сезона. Пока после 28 туров чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 46 очков.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить