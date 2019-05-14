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Канада одолела Словакию на ЧМ-2019 по хоккею

Спорт

Со счётом 5:6

Канада одолела Словакию на ЧМ-2019 по хоккею
Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Хоккей

Кошице, Словакия, 14 мая 2019, 05:28 — REGNUM  Сборная Канады победила соперников из Словакии со счётом 5:6 в матче на чемпионате мира по хоккею.

Игра проходила в городе Кошице (Словакия) 13 мая. Шестой гол словакам забил нападающий канадской сборной Марк Стоун: это произошло за одну секунду до конца игры.

В итоге в группе у Канады второе место и шесть очков. У Словакии пятое место и три очка. Команды играли в группе А, группа B играет в Братиславе.

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