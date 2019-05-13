Неделя НХЛ: Беспомощная «Каролина» уступила дорогу мчащемуся «Бостону»

Бостон, США, , 11:22 — REGNUM 11 мая, суббота: «Каролина» уступила «Бостону» второй матч к ряду, растеряв былой задор.

Дерзкие и счастливые ребята из «Каролины» чувствуют себя не в своей тарелке в противостоянии с «Бостоном».

11 мая в рамках второго матча серии финала Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли команда «Каролина Харрикейнз» была повергнута грозным соперником из Бостона под прозвищем «мишки» — «Брюинз». На первый взгляд, команда с таким умилительным прозвищем мало на что способна, но, заглянув в список ее достижений, начинаешь удивляться откуда бостонский клуб поимел себе такое название. Согласно информации, размещённой на официальном портале НХЛ, имя команде дал сам Арт Росс, в честь которого теперь назван приз лучшему бомбардиру чемпионата. Перед тем, как сформировать клуб в 1924 году, владелец сети магазинов из Бостона Чарльз Адамс пригласил Арт Росса стать генеральным менеджером команды. Росс согласился и в догонку к этому получил просьбу придумать название будущей команде. Название должно было отражать что-то устрашающее, связанное с диким, могучим и хитрым зверем. Выбор Росса пал на слово «брюин», в переводе на русский — «медведь», чаще всего «мишка». Это ещё стародавний английский термин, который активно использовался в сказках, когда говорили о медведе. Однако, несмотря на славную историю создания названия команды, её цвета (коричневый и желтый) далеко не отражали его сути, напротив, они соответствовали цветам магазинов самого Адамса.

«Бостон» на протяжении всего матча терроризировал чужие ворота, разобрав соперника по кусочкам. В первой 20-минутке, когда всё только началось, «Бостону» оказалось по силам забросить две безответные шайбы. На 15-й минуте защитник Мэтт Грузлик удачно подстроил клюшку под бросок Юханссона, открыв счёт в матче — 1:0. Затем Джейк Дебраск, благодаря численному большинству своей команды, смог удвоить преимущество «мишек», вовремя оказавшись перед воротами Петра Мразека — 2:0. Американцу пришлось нанести сразу несколько бросков перед тем, как забросить шайбу. Второй период стал идентичен по своей результативности, «Бостон» продолжил свой монолог, забросив дважды. Сперва на четвёртой минуте периода Коннор Клифтон принёс второй результативный балл Юханссону в этой встрече, замкнув его передачу — 3:0. В концовке 20-минутки второе удаление Джастина Уильямса помогло «мишкам» забросить четвертую шайбу в ворота бедного чешского голкипера Петра Мразека. Мэтт Грызлки реализовал численное преимущество своей команды перед соперником, переиграв голкипера одним ложным движением — 4:0. В третьем периоде «Харрикейнз» вспомнили в рамках какого турнира они борются за Кубок Стэнли, но даже в этом тайме победу «ураганам» добыть не удалось. Голы Бэкеса и Хайнена в первой половине периода заставили гостей отыгрываться, после чего форварды Джастин Уильямс и Теуво Терявяйнен, благодаря своим голам, смягчили горькое поражение «Каролины» и установили окончательный счёт встречи — 6:2. «Бостон» спокойно переиграл соперника на домашней арене «Ти-Ди Гарден», укрепив своё лидерство в общем зачете серии до четырёх побед, согласно которому «Бостону» не хватает двух побед до выхода в финал Кубка Стэнли.

Отметим, что по итогу воскресного игрового дня все три места главных звезд заняли игроки «Бостона». Первым в тройке стал защитник Мэтт Грызлик, записавший на свой счёт две заброшенные шайбы. За ним в этом мини-топе шёл новичок команды Маркус Юханссон с двумя результативными передачами. Следующим и последним оказался защитник Тори Круг, несмотря на свои три голевые передачи, что на одну больше, чем у Юханнсона, стоящего на втором месте.

12 мая, воскресенье: «Сан-Хосе» уверенно победил «Сент-Луис» в первом матче финала западной конференции.

«Акулы» раскусили крепкую оборону «Блюз» во главе с Джорданом Биннингтоном.

12 мая, вышедшие в финал Западной конференции, «Сан-Хосе Шаркс» и «Сент-Луис Блюз» разыграли между собой первый матч серии до четырёх побед и звания финалиста Кубка Стэнли. «Сан-Хосе», пройдя тяжелый и долгий путь, наконец приблизилась к финалу Кубка Стэнли, повторив своё достижение трёхлетней давности, когда команда с пустынных полей Калифорнии заняла второе место на пьедестале почёта. В течение этого плей-офф «Шаркс» пришлось дважды играть семиматчевую серию. Сперва, на пути «акул» оказался бойкий «Вегас», который был сломлен в драматическом овертайме седьмого матча серии Брэндоном Гудроу. Затем во втором раунде в соперники «Сан-Хосе» достался отмороженный, благодаря своему названию и игре, «Колорадо Эвеланш», также растянувший борьбу до семи матчей. На этот раз победу в серии «акулам» принёс гол финна Йоонаса Донского. А теперь перед калифорнийцами встал другой грозный соперник в лице «Сент-Луис Блюз», не знающий победы в кубке с момента своего образования в 1967 году. Смогут ли «рыбы» дать себе ещё один шанс взять заветную чашу в финале, или им снова придётся вспоминать о том, как же они были близки.

Первый период встречи подопечные Питера Дебура выиграли с минимальным преимуществом в счете. Хозяева льда «Шаркс» забросили раннюю шайбу на третьей минуте, которую на свой счёт записал Логан Кутюр, но вскоре защитник Джоэль Эдмундсон вернул равенство в счете. На 12-й минуте матча капитан «акул» Джо Павелски реализовал крупное численное преимущество своей команды, замкнув передачу Бренда Бёрнса на «пятаке» — 2:1. Во второй 20-минутке команды смогли определить победителя встречи, благодаря своей результативной игре и некой неуверенности вратарей. Ближе к середине Кевин Лабанк удвоил преимущество «акул» над соперником в счете, записав на счёт Джо Торнтону голевую передачу — 3:1. Через минуту в ответ на это последовала опасная контратака, которую реализовал Райан О’Райлли, показав свои отточенные умения владеть шайбой перед голкипером «Шаркс» Мартином Джонсом — 3:2. В дальнейшей второй половине периода «Сан-Хосе» отличились дважды, установив преимущество, с которым соперник справится уже не смог. Сперва, Тимо Майер установил на табло счёт 4:2 и принёс результативную голевую передачу Логану Кутюру. А в концовке периода все тот же швейцарец забросил свою вторую шайбу во встрече, бросив в ногу защитника «Блюз», от которой шайба отлетела прямиком в сетку ворот — 5:2. В третьем периоде «блюзмены» попытались отыграться, Тайлер Бозак сократил отставание до двух шайб. Но за две минуты до конца Логан Кутюр вернул былую разницу в счете, забросив шайбу в пустующие ворота, которые, по решению тренерского штаба «Блюз», были освобождены в пользу шестого полевого игрока. «Сан-Хосе» добыли первую победу в серии и стали на шаг впереди соперника на пути к финалу Кубка Стэнли.