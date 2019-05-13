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Пловец из Казахстана завоевал бронзу на международном турнире в Будапеште

Спорт

Казахстанский пловец преодолел 200 метров брассом за 2 минуты 10,73 секунды

Пловец из Казахстана завоевал бронзу на международном турнире в Будапеште
Брасс

Будапешт, 13 мая 2019, 07:32 — REGNUM  Спортсмен из Казахстана Дмитрий Баландин завоевал бронзовую медаль в рамках международного турнира по плаванию Champions Swim Series в Будапеште, сообщили 13 мая в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

Казахстанский пловец преодолел 200 метров брассом за 2 минуты 10,73 секунды. Победителем стал спортсмен из России Антон Чупаков с результатом 2 минуты 8,23 секунды. Вторым финишировал пловец из Японии Иппэй Ватанабэ с результатом 2 минуты 8,61 секунды.

Отметим, японцу Иппэй Ватанабэ принадлежит мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом — 2 минуты 6,67 секунды. Дмитрий Баландин показал результат, позволяющий ему получить лицензию на Олимпиаду-2020.

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