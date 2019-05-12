Санкт-Петербург, 12 мая 2019, 21:39 — REGNUM
Санкт-петербургский «Зенит» на своем поле переиграл московский ЦСКА в матче двадцать восьмого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 12 мая на стадионе «Газпром Арена» и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
В составе победителей голевыми действиями отметились Себастьян Дриусси (дубль) и Эмилиано Ригони. У гостей единственный мяч забил Иван Обляков.
После двадцати восьми матчей в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 61 очко. Московский ЦСКА, набравший 45 баллов, находится на пятой позиции.
Напомним, ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу.
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