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«Спартак» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России

Спорт

Московский «Спартак» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков

«Спартак» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России
Иллюстрация: Mos.ru
Стадион «Спартак»

Москва, 12 мая 2019, 20:36 — REGNUM  Московский «Спартак» на своем поле переиграл «Уфу» в матче двадцать восьмого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 12 мая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счётом 1:0.

Героем встречи в составе хозяев поля стал нападающий Зе Луиш, забивший единственный мяч на 11-й минуте.

После двадцати восьми матчей в чемпионате России московский «Спартак» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков. Клуб «Уфа», набравший 26 баллов, находится на четырнадцатой позиции.

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