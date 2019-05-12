ЧМ-2019: 4 очка Балцерса помогли латышам разгромить сборную Австрии

Братислава, , 20:16 — REGNUM 11 мая в рамках второго игрового дня группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Латвии с крупным счетом переиграл сборную команды Австрии, записав в свой актив три победных очка, вознесшие их в первую половину таблицы группы Б.

Латыши добыли победу в не самом легком для себя матче, несмотря на итоговый счёт встречи. Сборные Латвии и Австрии за всю истории чемпионатов мира встречались лишь трижды. Впервые эти команды столкнулись на чемпионате мира в Швеции в 2013 году на групповом этапе, где с минимальным преимуществом в свою пользу австрийцы добыли победу — 3:2. В прошлом году на чемпионате мира в Дании латыши взяли реванш, переиграв соперника со счетом 2:1, что в дальнейшем помогло им пробиться в игры плей-офф. В этом году командам снова был представлен шанс определить, кто же играет лучше.

Для обеих команд эта встреча была первой на первенстве этого года, а, как известно, в спорте очень важно хорошо начать своё выступление. Первыми о себе заявили австрийцы, благодаря своей главной звезде Михаэлю Раффлю. В средине периода австриец Патрик Петер получил удаление до конца игры за грубое поведение на льду, оставив свою сборную на две минуты в численном меньшинстве. Тем не менее, это не помешало сборной Австрии выйти в лидеры. Форвард «Филадельфии» Михаэль Раффль в одиночку справился с обороной соперника и точно бросил в дальний угол ворот — 1:0. Но уже через минуту Балцерс вернул равенство в счете, реализовав численное большинство, полученное от удаления Патрика Петера. Форвард «Оттавы» замкнул передачу капитана рижского «Динамо» Лариса Дарзиньша, переиграв голкипера на «пятачке» — 1:1.

Во второй 20-минутке счёт не поддался изменению, благодаря безупречной игре голкиперов.

Третий период матча можно назвать бенефисом Балцерса, игра сборной Латвии во многом шла через этого форварда, успешно выступавшего по ходу этого сезона в Северной Америке. Прибалтийская команда забросила четыре шайбы в ворота соперника и обеспечила себе победу, а Балцерс записал на свой счёт три голевые передачи. Сперва, Лаурис Дарзиньш вывел свою команду в лидеры, забросив с передач Балцерса и Блюгерса. Затем, латыш Родриго Аболс удивил трибуны стадиона имени Ондрея Непелы в Братиславе, отличившись красивой шайбой в ворота австрийского голкипера, переиграв его точным броском в правый верхний угол — 3:1. Четвертую шайбу сборной Латвии на чемпионате на свой счет записал старожил рижского «Динамо» Гинтс Мейя, отточив свои умения владения шайбой. Мейя прорвался по флангу, сместился в центр и неожиданно для соперника бросил шайбу в ближний верхний угол — 4:1. В промежутке между четвёртой и пятой шайбой латышей австрийцам удалось вставить своё слово в качестве гола Рафаэля Хербургера — 4:2. Позднее окончательный счёт встречи установил Рональд Кениньш за 4 минуты до конца основного времени матча, отличившись с точной передачи Рудольфса Балцерса — 5:2. Латыши вырвались в лидеры по победам в очных встречах со сборной Австрии в рамках чемпионатов мира.

Главным открытием матча стал форвард «Оттавы Сенаторз» и сборной Латвии Рудольфс Балцерс, отличившийся 4 результативными баллами, которые сыграли ключевую роль в победе прибалтийской команды.