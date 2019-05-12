ЧМ-2019: Хет-трик Каапо Какко помог финнам победить сборную Словакии

Кошице, Словакия, , 20:14 — REGNUM 11 мая в рамках очередного мачта чемпионата мира по хоккею в Словакии сборная Финляндии переиграла сборную команды хозяев чемпионата мира Словакии, благодаря своему юному дарованию 18-летнему форварду Каапо Какко. Встреча проходила на стадионе «Стил-Арена» в Кошице.

Словакия успешно начала встречу. Находясь на эмоциональном взлете, после сокрушительной победы над сборной США, словакам было по силам на равных сыграть против финской сборной. В середине периода счёт был открыт игроком сборной Словакии и «Тампа-Бэй Лайтнинг» Эриком Чернаком, который блистательно бросил в дальний угол ворот с острого угла — 1:0. Словаки почувствовали прилив сил, но тут же были спущены с небес на землю, когда защитник словацкой сборной Михал Чайковски, нарушив правила игры, был удалён в штрафной бокс на две минуты. Таким образом, при игре в большинстве финнам удалось загнать соперника в глухую оборону и вернуть равенство в счете — 1:1, Петтери Линдбом записал на свой счёт первую шайбу на турнире.

Позднее в том же периоде Каапо Какко вывел свою команду вперед, отличившись в равных составах, благодаря тактическому превосходству финской сборной, руководимой экс-тренером «Йокерита» Юккой Ялоненом — 1:2. В концовке второго периода словакам удалось сравнять счёт, Маринчин вовремя подоспел на «пятак», добив шайбу в пустой угол ворот — 2:2. Третья 20-минутка может носить имя финского вундеркинда Каапо Какко, который отметился дважды и принёс победу своей сборной. Первая шайба финна случилась на экваторе периода, когда словацкая сборная подвергалась интенсивному прессингу со стороны соперника. Каапо проявил себя с лучшей стороны, не побоявшись переиграть голкипера парой ложных движений — 2:3. Под занавес периода Какко уложил на лёд защитника сопернической сборной и выбежал напрямик к пустым воротам соперника, с легкостью забросив свою третью шайбу — 2:4.

Юный финн стал главным героем встречи, оформив три шайбы в ворота Словакии, что приблизило его к новому мировому рекорду. На счету Какко стало 5 заброшенных шайб в двух играх чемпионата мира, что приблизило его к рекорду турнира для 18-летних. Действующим лидером в этом показателе является другой финский нападающий Патрик Лайне — 7 шайб на чемпионате мира 2016 года в России, тогда для этого ему потребовалось 10 игр.