Ушел из жизни олимпийский чемпион Виктор Манаков

Москва, , 19:45 — REGNUM В столице Российской Федерации на 59-м году жизни скончался олимпийский чемпион в велоспорте на треке Виктор Викторович Манаков. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Трагедия произошла в воскресенье, 12 мая, в первой инфекционной больнице Москвы на Волоколамское шоссе, куда бывший спортсмен поступил несколько дней назад.

«ФВСР скорбит в связи с уходом из жизни … В.В.Манакова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 14 мая в Храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском (проспект Андропова 39 строение 9) состоится отпевание бывшего спортсмена.

Как передавало ИА REGNUM, 12 мая в Подмосковье на 80-м году жизни скончался прославленный советский хоккеист Анатолий Ионов, являющийся заслуженным мастером спорта, чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Читайте также: Скончался олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов