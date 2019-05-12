Воскресенье, 12 Мая 2019 года
19:48:49 МСК

Ковальчук об игре сборной России: «Много моментов упускаем»

Спорт

12 мая сборная команда России по хоккею переиграла команду Австрии во втором матче группового этапа на ЧМ в Словакии

Ковальчук об игре сборной России: «Много моментов упускаем»
John Julian
Илья Ковальчук на льду

Братислава, 12 мая 2019, 18:58 — REGNUM  Сборная России по хоккею, переигравшая 12 мая команду Австрии во втором матче группового этапа на чемпионате мира (ЧМ) в Словакии, упустила много моментов. Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил капитан сборной России Илья Ковальчук после матча.

«Много чем недоволен, потому что много моментов упускаем, — сказал Ковальчук. — Да и в защите нужно намного лучше играть. Понятно, мы все хотим забить…, но нужно защите помогать».

Капитан сборной России также добавил, что у команды Австрии подобраны хорошие игроки.

Как передавало ИА REGNUM, 12 мая сборная команда России по хоккею переиграла команду Австрии во втором матче группового этапа на ЧМ в Словакии. Встреча, прошедшая в Братиславе, завершилась со счетом 5:0.

Читайте также: Сборная России разгромила команду Австрии на ЧМ с дублем Дадонова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить