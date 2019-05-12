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«Химки» переиграли «Тамбов» в матче ФНЛ

Спорт

2:0 в пользу хозяев

Химки, Московская область, 12 мая 2019, 16:03 — REGNUM  Футбольный подмосковный клуб «Химки» уверенно обыграл футболистов «Тамбова» в матче 36-го тура футбольной национальной лиги России (ФНЛ).

Игра состоялась по поле стадиона «Арена Химки» и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Счет во встрече открыл форвард хозяев Аршак Корян на 15-й минуте игры. Затем на 68-й минуте он же оформил дубль в матче и этим удвоил счет и преимущество своей команды.

Отметим, по итогам игры «Тамбов» с 67 очками продолжает находиться на втором месте турнирной таблицы ФНЛ. «Химки» набрали 50 очков и поднялись на девятую строчку.

Напомним, ранее, 12 мая, стало известно, что футбольные клубы «Тамбов» и «Сочи», лидирующие в чемпионате ФНЛ, досрочно обеспечили себе выход в Российскую Премьер-лигу.

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Футбол
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