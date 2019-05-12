Сборная России разгромила команду Австрии на ЧМ с дублем Дадонова

Братислава, , 15:36 — REGNUM Мужская сборная команда России по хоккею разгромила всухую команду Австрии во втором матче группового этапа на чемпионате мира в Словакии.

Игра состоялась на льду арены имени Ондрея Непелы в Братислвае и закончилась со счетом 5:0 в пользу сборной России.

Голы в составе российской сборной на счету оформившего в мачте дубль Евгения Дадонова (13-я в большинстве, 41-я минуты), Никиты Кучерова (35-я), Ивана Телегина (35-я) и Ильи Ковальчука (45-я в большинстве).

Голкипер Александр Георгиев оформил свой первый шут-аут на турнире в первом своём выступлении за сборную в своей карьере.

Отметим, чемпионат мира в Словакии закончится 26 мая. Сборная России играет в одной группе со сборными Австрии, Италии, Латвии, Норвегии, Чехии, Швейцарии и Швеции.