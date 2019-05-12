СМИ: Бенитес может стать новым главным тренером «Ромы»

Рим, , 15:22 — REGNUM Руководство футбольного итальянского клуба «Рома» рассматривает главного тренера команды английской Премьер-лиги «Ньюкасл» испанца Рафаэля Бенитеса в качестве одного из кандидатов на пост главного наставника римской команды, сообщает 12 мая Il Messaggero.

По данным издания, нынешний главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери точно покинет клуб по окончании сезона.

При этом ввиду того, что ранее от должности главного тренера «Ромы» отказался Антонио Конте, главным кандидатом на эту должность в настоящий момент является главный тренер команды «Аталанта» Джан Пьеро Гасперини.

Также в это число входят Бенитес и наставник «Сампдории» Марко Джампаоло.

Напомним, 59-летний Рафаэль Бенитес является главным тренером «Ньюкасла» с 2016 года. До этого он работал также с лондонским «Челси», «Наполи», «Ливерпулем» и мадридским «Реалом».