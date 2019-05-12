Скончался олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов

Москва, , 14:48 — REGNUM Прославленный советский хоккеист Анатолий Ионов, являющийся заслуженным мастером спорта, чемпионом мира и олимпийским чемпионом, скончался на 80-м году жизни, сообщает 12 мая официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Федерация хоккея России выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Ионова»,

— говорится в сообщении ФХР, причина смерти спортсмена не указывается.

Напомним, Анатолий Ионов играл за такие клубы как «Крылья Советов», «Электросталь» и ЦСКА. Он провел в чемпионатах СССР свыше 300 матчей и забил в них 139 шайб, став в составе армейцев чемпионом СССР 5 раз (1964−1966, 1968, 1970 год).

Также хоккеист являлся олимпийским чемпионом 1968 года и трижды чемпионом мира (1965, 1966, 1968) в составе сборной СССР, за которую сыграл в 14 матчах на чемпионатах мира и ОИ, и отметился в них 5 шайбами.