СМИ: голкипер Буффон не будет заканчивать карьеру этим летом

Париж, , 14:47 — REGNUM Итальянский голкипер футбольного французского клуба «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффон не намерен завершать свою карьеру нынешним летом, сообщает 12 мая La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 41-летний вратарь имеет предложения о сотрудничестве от нескольких клубов, которые будут играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

При этом текущий контракт игрока рассчитан до конца нынешнего сезона, однако ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» не будет пользоваться возможностью продления его контракта.

Отметим, Буффон перешел в «ПСЖ» из туринского «Ювенутса» летом прошлого года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне футболист сыграл за клуб в 23 матчах и пропустил в них 21 мяч, выиграв с «ПСЖ» Кубок и Суперкубок Франции.