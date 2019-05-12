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СМИ: голкипер Буффон не будет заканчивать карьеру этим летом

Спорт

Вратарь имеет предложения о сотрудничестве от нескольких клубов

Париж, 12 мая 2019, 14:47 — REGNUM  Итальянский голкипер футбольного французского клуба «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффон не намерен завершать свою карьеру нынешним летом, сообщает 12 мая La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 41-летний вратарь имеет предложения о сотрудничестве от нескольких клубов, которые будут играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

При этом текущий контракт игрока рассчитан до конца нынешнего сезона, однако ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» не будет пользоваться возможностью продления его контракта.

Отметим, Буффон перешел в «ПСЖ» из туринского «Ювенутса» летом прошлого года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне футболист сыграл за клуб в 23 матчах и пропустил в них 21 мяч, выиграв с «ПСЖ» Кубок и Суперкубок Франции.

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Футбол
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