Манчестер, Великобритания, , 14:27 — REGNUM

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался от предложения о сотрудничестве, сделанного ему туринской командой «Ювентус», ради работы со своей командой. Об этом рассказало 12 мая издание Sunday Express.

По данным источника, 48-летний испанец заявил своим друзьям и родственникам, что он будет до конца своего контракта сотрудничать с «Манчестер Сити», так как хочет выиграть с командой трофей Лиги чемпионов.

Текущий контракт Гвардиолы с «МС» рассчитан до конца сезона 2020/21.

Также сообщается, что победа «МС» в турнире Лиги чемпионов является приоритетной целью для владельца клуба — члена правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби шейха Мансура.

Отметим, 12 мая в матче 38-го тура с клубом «Брайтон энд Хоув Альбион» команда «Манчестер Сити» имеет шансы стать чемпионом Англии в шестой раз.