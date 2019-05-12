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Российские синхронистки победили в произвольной программе на Кубке Европы

Спорт

Победный результат российской сборной составил 97,4000 балла

Санкт-Петербург, 12 мая 2019, 13:50 — REGNUM  Российская женская сборная команда по синхронному плаванию стала победительницей в произвольной программе на соревнованиях в рамках Кубка Европы, проходящих в Санкт-Петербурге.

В составе российской сборной выступили Анастасия Архиповская, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Варвара Субботина, Влада Чигирёва, Алла Шишкина и Мария Шурочкина.

Победный результат российской сборной составил 97,4000 балла.

Второе место заняла итальянская сборная, третье — греческие синхронистки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 10 мая, женская сборная России по синхронному плаванию выиграла в технической программе Кубка Европы. По итогам побед в обеих дисциплинах российские синхронистки обеспечили себе путевку на Олимпийский игры 2020 года в Токио.

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