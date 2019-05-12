Российские синхронистки победили в произвольной программе на Кубке Европы

Санкт-Петербург, , 13:50 — REGNUM Российская женская сборная команда по синхронному плаванию стала победительницей в произвольной программе на соревнованиях в рамках Кубка Европы, проходящих в Санкт-Петербурге.

В составе российской сборной выступили Анастасия Архиповская, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Варвара Субботина, Влада Чигирёва, Алла Шишкина и Мария Шурочкина.

Победный результат российской сборной составил 97,4000 балла.

Второе место заняла итальянская сборная, третье — греческие синхронистки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 10 мая, женская сборная России по синхронному плаванию выиграла в технической программе Кубка Европы. По итогам побед в обеих дисциплинах российские синхронистки обеспечили себе путевку на Олимпийский игры 2020 года в Токио.