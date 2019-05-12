«Ювентус» показал свою новую форму на следующий сезон

Турин, Италия, , 13:39 — REGNUM Туринский футбольный клуб «Ювентус» представил видеоролик, в котором показал свою новую форму следующего сезона для домашних игр. Видео выложено 12 мая в официальном Instagram туринской команды.

Форма, представленная в видео, отличается оригинальным дизайном. Она состоит из двух вертикальных половин черного и белого цвета, разделенных розовой вертикальной полоской. Шорты футболистов выполнены в черном цвете и на них также присутствует розовая полоса.

«Выбор. Клятва. Оставаться вместе. БУДЬ В ПОЛОСКУ», — говорится в сообщении, к которому прикреплено видео с новой формой в Instagram. Техническим спонсором клуба является компания Adidas.

Отметим, в нынешнем сезоне «Ювентус» набрал 89 очков в 35 матчах серии А итальянского футбольного чемпионата и этим обеспечил себе досрочную победу в турнире. Игра 36-го тура между клубами «Ювентус» и «Рома» состоится 12 мая и начнется в 21:30 мск.