Волейболистки Дабижа и Рудых выиграл этап КМ по пляжному волейболу

Халонг, Вьетнам, , 13:24 — REGNUM Российские волейболистки Дарья Рудых и Ксения Дабижа выиграли женский этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда», который прошел на вьетнамском острове Туан Чау.

В матче финале Дабижа и Рудых встретились ещё с одной парой российских волейболисток — Екатериной Сырцовой и Александрой Моисеевой и победили их со счетом 2:0 (21:15, 21:16).

В матче за третье место представительницы Румынии Бета Вайда и Иоана-Александра Ордян сошлись с японским дуэтом в составе Юкако Сузуки и Юи Нагата. С большими усилиями победу одержали японки со счетом 2:0 (21:19, 21:17).

Отметим, ещё одна российская пара в составе Елизавета Новикова и Елена Федюнова не смогла выйти в главный круг соревнований

Напомним, представительницы России одерживают победу на этапе мирового первенства по пляжному волейболу первый раз в этом году.