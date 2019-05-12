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В сети посмеялись над Терезой Мэй, играющей в футбол

Спорт

Британский премьер-министр насмешек не боится

Лондон, 12 мая 2019, 12:56 — REGNUM  Пользователи социальной сети Twitter посмеялись над премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которая сыграла в футбол с детьми. Видеозапись момента игры в мяч Мэй опубликовала на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Мэй подписала видеозапись как «Историческая неделя для английского футбола». Также политик добавила, что футбольные клубы «вдохновляют детей, взрослых и премьер-министров».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, английские футбольные клубы «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в финал Лиги чемпионов. А в финал Лиги Европы вышли опять же английские клубы «Челси» и «Арсенал».

Пользователи посмеялись над неуклюжей игрой Мэй. Некоторе отметили, что футболист из неё явно лучше чем политики. Другие предположили, что пиарщик Мэй просто занимается саботажем ради смеха.

https://twitter.com/theresa_may/status/1127279505050042368

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Футбол
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