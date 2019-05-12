СМИ: Форвардом Ришарлисоном заинтересовались «ПСЖ» и «Атлетико»

Ливерпуль, Великобритания, , 13:22 — REGNUM Бразильский нападающий футбольного клуба английской Премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон» Ришарлисон де Андраде попал в сферу внимания сразу нескольких команд, сообщает 12 мая Mirror.

По информации издания, 22-летним бразильцем интересуются французский клуб «Пари Сен-Жермен» и испанский «Атлетико» из Мадрида, и они планируют переманить игрока в первую очередь более высокой зарплатой. В настоящее время футболист зарабатывает 125 тысяч фунтов в неделю.

При этом сообщается, что сам футболист не против того чтобы перебраться в клуб более высокого уровня, так как это позволит ему не потерять место в национальной сборной.

Также, согласно данным источника, оба клуба хотят с помощью Ришарлисона получить потенциальную замену своим звездным форвардам, которые этим летом могут уйти из их составов.

Отметим, в нынешнем сезоне Ришарлисон сыграл за «Эвертон» в 38 матчах АПЛ и отметился в них 14 голами. Трансферная стоимость игрока оценивается в 70 млн евро.