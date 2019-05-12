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Сборная России по хоккею определись с составом на матч с Австрией

Спорт

Матч между сборными Росиси и Австрии начнется в 13:15 мск

Братислава, 12 мая 2019, 13:09 — REGNUM  Тренерский штаб мужской сборной команды России по хоккею определился с составом на второй матч группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Словакии, в котором команда России встретится со сборной Австрии.

Состав сборной России следующий:

Голкиперы Георгиев (запасной — Василевский);1-я пятёрка: защитники СергачёвНестеров, нападающие ГригоренкоМалкинДадонов;2-я пятёрка: ОрловЗайцев, ОвечкинКузнецовКапризов;3-я пятёрка: ХафизуллинГавриков, ГусевАнисимовКучеров;4-я пятёрка: Задоров-Телегин, КовальчукАндроновБарабанов.

Защитник Никита Задоров проведет свою дебютную игру за сборную на чемпионате, ещё один защитник — Сергей Плотников, в заявке заменен Иваном Телегиным.

Отметим, сборная России играет в одной группе со сборными Австрии, Италии, Латвии, Норвегии, Чехии Швейцарии и Швеции. Матч между сборными России и Австрии состоится 12 мая и начнется в 13:15 мск.

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