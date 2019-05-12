Сборная России по хоккею определись с составом на матч с Австрией

Братислава, , 13:09 — REGNUM Тренерский штаб мужской сборной команды России по хоккею определился с составом на второй матч группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Словакии, в котором команда России встретится со сборной Австрии.

Состав сборной России следующий:

Голкиперы Георгиев (запасной — Василевский);1-я пятёрка: защитники Сергачёв — Нестеров, нападающие Григоренко — Малкин — Дадонов;2-я пятёрка: Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;3-я пятёрка: Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;4-я пятёрка: Задоров-Телегин, Ковальчук — Андронов — Барабанов.

Защитник Никита Задоров проведет свою дебютную игру за сборную на чемпионате, ещё один защитник — Сергей Плотников, в заявке заменен Иваном Телегиным.

Отметим, сборная России играет в одной группе со сборными Австрии, Италии, Латвии, Норвегии, Чехии Швейцарии и Швеции. Матч между сборными России и Австрии состоится 12 мая и начнется в 13:15 мск.