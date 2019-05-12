«Зенит» выйдет на матч с ЦСКА в форме с нашивками чемпионов

Санкт-Петербург, 12 мая 2019, 12:27 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» выйдет на матч с московской командой ЦСКА в рамках 28-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) в форме с чемпионскими нашивками, сообщает 12 мая «Матч-ТВ».
Матч с «Динамо» станет первым для «Зенита» в статусе чемпиона России, который клуб за тур до этого завоевал досрочно.
Также после матча состоится церемония награждения санкт-петербургской команды, специально для которой футболисты клуба переоденутся в футболки золотого цвета.
Отметим, матч между клубами «Зенит» и ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ состоится 12 мая и начнется в 19:00 мск.