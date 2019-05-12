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«Зенит» выйдет на матч с ЦСКА в форме с нашивками чемпионов

Спорт

После матча состоится церемония награждения санкт-петербургской команды

Санкт-Петербург, 12 мая 2019, 12:27 — REGNUM  Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» выйдет на матч с московской командой ЦСКА в рамках 28-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) в форме с чемпионскими нашивками, сообщает 12 мая «Матч-ТВ».

Матч с «Динамо» станет первым для «Зенита» в статусе чемпиона России, который клуб за тур до этого завоевал досрочно.

Также после матча состоится церемония награждения санкт-петербургской команды, специально для которой футболисты клуба переоденутся в футболки золотого цвета.

Отметим, матч между клубами «Зенит» и ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ состоится 12 мая и начнется в 19:00 мск.

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Футбол
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