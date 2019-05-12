Лондон, Великобритания, , 12:08 — REGNUM

Руководство футбольного лондонского клуба «Арсенал» намеревается продлить контракты своих форвардов француза Александра Ляказетта и габонца Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает 12 мая Daily Mail.

По данным источника, эти переговоры будут проведены летом. Они должны будут способствовать тому, чтобы с футболистами не получилась ситуация аналогичная сложившейся с хавбеком Аароном Рэмзи, который, не сумев договориться с клубом, летом покинет «Арсенал» на правах свободного агента и перейдет в туринский «Ювентус».

Также известно, что новые контракты с игроками будут заключаться на улучшенных условиях.

Отметим, в текущем сезоне Ляказетт участвовал в 48 матчах в составе клуба и отметился в них 19 мячами. Его одноклубник Обмеянг сыграл в 49 встречах и забил в них 29 голов.