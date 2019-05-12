Источник: «ПСЖ» сделал предложение «МЮ» по голкиперу де Хеа

Париж, , 11:51 — REGNUM Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» связался с руководством английской команды «Манчестер Юнайтед» по возможности приобретения испанского голкипера «МЮ» Давида де Хеа, сообщает 12 мая в своем Twitter журналист Жоффруа Гаретье.

Согласно данным источника, парижской команде необходим вратарь мирового класса и 28-летний испанец, по мнению руководства «ПСЖ», является соответствующим на данную роль.

При этом ранее главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал, что клуб больше не будет делать ротацию своих вратарей.

Отметим, Давид де Хеа сыграл в нынешнем сезоне за «МЮ» в 46 матчах и пропустил в них 46 мячей. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.