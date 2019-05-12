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Американский легкоатлет победил с помощью «прыжка супермена»

Спорт

Специалисты уже окрестили необычный финиш спортсмена «прыжком супермена»

Фейетвилл, США, 12 мая 2019, 11:49 — REGNUM  Американский бегун Инфинит Тайкер одержал победу в забеге на дистанции на 400 метров с барьерами благодаря необычному рывку на финише, на турнире «SEC Outdoor Track & Field Championships», проходившем в Фейетвилле (США). Видео с произошедшим выложил 12 мая в своем Twitter другой американский бегун Аарон Эрнест.

Лидировавшего в забеге Тайкера стал на финишном отрезке настигать другой спортсмен — Роберт Грант, и для того чтобы добыть победу Тайкер нырнул всем телом прямо в направлении финишной черты и когда её этим рывком пересек, прокатился на животе по инерции ещё несколько метров.

Специалисты уже окрестили необычный финиш спортсмена «прыжком супермена».

Отметим, подобным же образом финишировала на олимпийских играх в Рио-д-Жанейро спортсменка с Багамских островов Шона Миллер-Уйбо, которая таким образом обогнала американку Эллисон Феликс и выиграла золотую медаль соревнований.

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