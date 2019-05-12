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СМИ: Петтис и Нэйт договорились о бое на UFC 241

Спорт

Бой пройдет 17 августа в Анахайме

Лас-Вегас, США, 12 мая 2019, 11:18 — REGNUM  Американские бойцы смешанного стиля (ММА) Энтони Петтис и Нэйт Диаз договорились о проведении поединка на турнире UFC 241, который пройдет 17 августа в Анахайме, сообщает 12 мая MMA Fighting.

По данным источника, поединок в полусреднем весе между Петтисом и Нэйтом пройдет в анкарде основного боя турнира между двумя другими американцами: Данилем Кормье и Стипе Миочичем.

Отметим, Нэйт Диаз, являющийся бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе, выйдет в октагон впервые за три года. Последний раз он проводил поединок в августе 2016 года и уступил в нем тогдашнему чемпиону UFC в легком весе ирландцу Конору Макгрегору.

Напомним, бывший чемпион UFC в лёгком весе Энтони Петтис провёл свой последний бой в марте 2019 года и победил в нем Стивена Томпсона нокаутом. Это был дебют бойца в полусреднем весе.

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