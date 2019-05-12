Барселона, Испания, , 10:38 — REGNUM

Испанский футбольный клуб «Барселона» может летом продать часть своих игроков, которые редко выступают в основном составе, сообщает 12 мая Sport.es.

По данным издания, в число таких футболистов попали голландский голкипер Яспер Силлессен, бразильский форвард Эджуа Малком, бразильский защитник Рафинья и хавбек Денис Суарес.

Кроме этого, известно, что летом клуб, вероятно, покинет на правах свободного агента бельгийский защитник Томас Вермален.

Также сообщается, что «Барселона» может выручить за этих игроков летом до 120 млн евро.

Отметим, в текущем сезоне каталонский клуб досрочно стал чемпионом испанской Примеры.