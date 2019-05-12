Новым тренером «Лос-Анджелес Лэйкерс» станет Фрэнк Вогел

Лос-Анджелес, США, , 10:38 — REGNUM Руководство баскетбольного клуба НБА «Лос-Анджелес Лэйкерс» принял решение назначить новым главным наставником команды Фрэнка Вогела, сообщает 12 мая ESPN.

По информации издания, ранее специалист рассматривался как помощник главного тренера, на пост которого прочили Тайрона Лю. Однако последний так и не смог договориться с «Лейкерс» об условиях контракта.

Также в качестве кандидатов на должность нового главного тренера «Лос-Анджелес Лэйкерс» рассматривались бывший главный наставник «Мемфис Гриззлиз» и «Бруклин Нетс» Лайонел Холлинз и экс-тренер «Атланта Хоукс» и «Нью-Йорк Никс» Майк Вудсон.

Отметим, 45-летний Фрэнк Вогел был главным тренером клубов «Индиана Пэйсерс» и «Орландо Мэджик» на протяжении 8 сезонов в НБА. При этом он пять раз вывел «Индиану» в плей-офф и два раза дошел с командой до финала конференции востока. Также специалист был скаутом «Лейкерс» в сезоне 2005/06.