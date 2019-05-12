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Уильямс стал новым чемпионом мира по версии WBA и IBF

Спорт

Уильямс победил со счетом 116:111, 115:112, 115:112

Вашингтон, 12 мая 2019, 10:41 — REGNUM  Американский боксер Джуллиан Уилльямс одержал верх над своим соотечественником Джарреттом Хердом в титульном бою за звание чемпиона мира в первом среднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), проходившем в Фэрфаксе (США).

Уильямс выглядел активнее с самого начала поединка и не давал Херду взять инициативу в свои руки. Во второй половине схватки Херд смог несколько выровнять ситуацию, однако последние раунды также остались за Ульямсом.

По итогам боя победа, а с нею титулы чемпиона WBA и IBF, была присуждена Джуллиану Уильямсу со счетом 116:111, 115:112, 115:112.

Отметим, по итогам боя на счету 29-летнегоУильямса 27 побед, одна ничья и оно поражение. У его оппонента это первое поражение при 23 победах.

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