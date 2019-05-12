Борнмут, Великобритания, , 09:54 — REGNUM

Боснийский голкипер футбольного английского клуба «Борнмут» Асмир Бегович уйдет из своей команды по окончании нынешнего сезона, сообщает 12 мая Daily Mail.

Как пишет издание, причиной такого решения 31-летнего футболиста стала нехватка игрового времени, так как вратарь начал сезон в статусе основного голкипера «Борнмута», однако по ходу сезона уступил свое место ирландскому игроку Марку Траверсу.

Отметим, в текущем сезоне Асмир Бегович сыграл за свой клуб в английской Премьер-лиге в 24 матчах, пропуская в среднем 1,96 мячей за игру при пяти матчах, сыгранных «на ноль»