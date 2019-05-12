Бой Коробова и Алимова закончился с ничейным результатом

Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Титульный бой за звание временного чемпиона мира в среднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) между российским боксёром Матвеем Коробовым и представителем США Имануэлем Алимом, состоявшийся во Фэрфаксе (США), закончился вничью.

Поединок прошел в течение всех заявленных десяти раундов и по его итогам судьи единогласным решением сначала отдали победу Коробову, а затем, объявив это решение ошибкой, определили ничью.

Официальный счет поединка 95:95,95:95,97:93.

Отметим, это первый бой Матвея Коробова после его поражения в бой за данный титул в декабре 2018 года в бою с американцем Джермаллом Чарло. Теперь в активе российского боксера 28 побед (14 нокаутом), два поражения и одна ничья. У его оппонента 18 побед (11 нокаутом), 1 поражение и 2 ничьих.