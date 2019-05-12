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Берчельт защитил свой титул чемпиона WBC

Спорт

Бой был остановлен в конце 6-го раунда

Тусон, США, 12 мая 2019, 09:19 — REGNUM  Мексиканский боксер Мигель Берчельт отстоял свой титул чемпиона мира о втором полусреднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив своего соотечественника Франсиско Варгаса на вечере профессионального бокса в Тусоне (США).

Двенадцатираундовый поединок был остановлен в конце шестого, после того как команда Варгаса отказалась от дальнейшей борьбы. В результате чего Мигель Берчельт отстоял свой титул чемпиона WBC.

Отметим, это 36-й бой в профессиональной карьере Берчельта и боксер одержал верх во всех 36 из них. На счету 27-летнего Варгаса 25 побед и два поражения в качестве боксера-профессионала.

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