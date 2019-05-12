Андраде стала чемпионкой UFC, нокаутировав Намаюнас

Бразилиа, , 09:34 — REGNUM Бразильская боец смешанного стиля (ММА) Джессика Андраде одержала верх над американкой Роуз Намаюнас в титульном бою за звание чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в минимальном весе, проходившем 12 мая в рамках турнира UFC 237 в Рио-де-Жанейро.

Поединок был остановлен во втором раунде, после того как бразильянка нокаутировала свою соперницу, выглядевшую в первом предпочтительнее, и завоевала пояс чемпионки UFC.

Отметим, это двадцатая победа в профессиональной карьере Джессики Андраде.