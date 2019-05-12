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Андраде стала чемпионкой UFC, нокаутировав Намаюнас

Спорт

Бой завершился нокаутом Намаюнас во втором раунде

Бразилиа, 12 мая 2019, 09:34 — REGNUM  Бразильская боец смешанного стиля (ММА) Джессика Андраде одержала верх над американкой Роуз Намаюнас в титульном бою за звание чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в минимальном весе, проходившем 12 мая в рамках турнира UFC 237 в Рио-де-Жанейро.

Поединок был остановлен во втором раунде, после того как бразильянка нокаутировала свою соперницу, выглядевшую в первом предпочтительнее, и завоевала пояс чемпионки UFC.

Отметим, это двадцатая победа в профессиональной карьере Джессики Андраде.

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