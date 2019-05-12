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Пакьяо назвал своего следующего соперника на бой 20 июля

Спорт

Им стал американец Кит Турман

Пакьяо назвал своего следующего соперника на бой 20 июля
SUNIL GROVER
Мэнни Пакьяо

Манила, 12 мая 2019, 09:21 — REGNUM  Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо, являющийся регулярным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA regular), назвал имя своего следующего соперника, анонсировав бой с ним 12 мая в своем Instagram.

Как сообщается, следующим соперником Пакьяо станет американский боксер Кит Турман, а титульный бой за звание суперчемпиона WBA состоится 20 июля.

Отметим, 40-летний Пакьяо был чемпионом мира в восьми весовых категориях. На счету филиппинца 70 боев, в 61 из которых он победил (39 нокаутом), в 7 проиграл и ещё два завершил вничью. Последний поединок боксер провел в январе 2019 года против американца Эдриэна Броннера и победил его единогласным решением судей.

Напомним, 30-летний Кит Турман провел 30 боев в своей профессиональной карьере и победил в 29 из них, один бой признан несостоявшимся.

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