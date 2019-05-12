Пакьяо назвал своего следующего соперника на бой 20 июля

Манила, , 09:21 — REGNUM Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо, являющийся регулярным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA regular), назвал имя своего следующего соперника, анонсировав бой с ним 12 мая в своем Instagram.

Как сообщается, следующим соперником Пакьяо станет американский боксер Кит Турман, а титульный бой за звание суперчемпиона WBA состоится 20 июля.

Отметим, 40-летний Пакьяо был чемпионом мира в восьми весовых категориях. На счету филиппинца 70 боев, в 61 из которых он победил (39 нокаутом), в 7 проиграл и ещё два завершил вничью. Последний поединок боксер провел в январе 2019 года против американца Эдриэна Броннера и победил его единогласным решением судей.

Напомним, 30-летний Кит Турман провел 30 боев в своей профессиональной карьере и победил в 29 из них, один бой признан несостоявшимся.