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СМИ: «Зенит» заинтересовался бывшим защитником «Рубина»

Спорт

В нынешнем клубе футболисту не хватает игровой практики

СМИ: «Зенит» заинтересовался бывшим защитником «Рубина»
Pechblaende
Мориц Бауэр

Санкт-Петербург, 12 мая 2019, 08:43 — REGNUM  Швейцарский защитник английского футбольного клуба «Сток Сити» Мориц Бауэр может сменить свою клубную прописку, сообщает 12 мая Tuttomercatoweb.

По информации источника, 27-летним футболистом заинтересовался санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит». Также за игрока могут побороться такие клубы как французский «Лилль», итальянский «Кальяри» и испанский «Бетис».

Сам Бауэр может уйти из «Сток Сити» из-за нехватки игровой практики, так как он в нынешнем сезоне сыграл только в 8 матчах и только в 6 их них в стартовом составе. Руководство команды также может отпустить го на правах аренды.

Отметим, Мориц Бауэр играл с июня 2016 по январь 2018 в составе казанской команды «Рубин», откуда перешел в английский клуб. Его текущий контракт рассчитан до конца сезона 2022/23.

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Футбол
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