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Фрейре нокаутировал Чендлера за минуту и стал чемпионом Bellator

Спорт

Бой был остановлен на 61-й секунде

Фрейре нокаутировал Чендлера за минуту и стал чемпионом Bellator
Джордж Уэсли Беллоуз. Бой у Шарки. 1917 (фрагмент)

Чикаго, США, 12 мая 2019, 08:41 — REGNUM  Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Патрисио Фрейре одержал победу над представителем США Майклом Чендлером в титульном поединке за звание чемпиона организации Bellator в легком весе в рамках турнира Bellator 221, проходившем в Чикаго.

Поединок был остановлен рефери на 61-й секунде, после того как американцу был засчитан технический нокаут.

В результате данной победы Патрисио Фрейре стал чемпионом Bellator сразу в двух весовых категориях — лёгкой и полулёгкой. Теперь на счету 31-летнего бразильца 33 боя, в 29 из которых он одержал верх. На счету его 33-летнего оппонента 20 побед и 4 поражения в ММА.

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