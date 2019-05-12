Фрейре нокаутировал Чендлера за минуту и стал чемпионом Bellator

Чикаго, США, , 08:41 — REGNUM Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Патрисио Фрейре одержал победу над представителем США Майклом Чендлером в титульном поединке за звание чемпиона организации Bellator в легком весе в рамках турнира Bellator 221, проходившем в Чикаго.

Поединок был остановлен рефери на 61-й секунде, после того как американцу был засчитан технический нокаут.

В результате данной победы Патрисио Фрейре стал чемпионом Bellator сразу в двух весовых категориях — лёгкой и полулёгкой. Теперь на счету 31-летнего бразильца 33 боя, в 29 из которых он одержал верх. На счету его 33-летнего оппонента 20 побед и 4 поражения в ММА.